09 Ağustos 2025, Cumartesi
Esenyurt’ta feci kaza kamerada: Vinç kaydı, yaşlı adam iki torunuyla böyle otomobilin altında kaldı
Esenyurt’ta bir sürücü, park ettiği vincin el frenini çekmeyi unuttu. Geriye kayan vinç bir otomobile çarparken, araç kaldırıma savruldu. O esnada çarpmanın etkisiyle otomobil, yanında bulunan Raif Gündoğdu’yu ve iki torununu ezdi. Faciadan dönülen anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.