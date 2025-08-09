Esenyurt’ta feci kaza kamerada: Vinç kaydı, yaşlı adam iki torunuyla böyle otomobilin altında kaldı

Esenyurt’ta bir sürücü, park ettiği vincin el frenini çekmeyi unuttu. Geriye kayan vinç bir otomobile çarparken, araç kaldırıma savruldu. O esnada çarpmanın etkisiyle otomobil, yanında bulunan Raif Gündoğdu’yu ve iki torununu ezdi. Faciadan dönülen anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

