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Esenyurt'ta feci kaza! Bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı

İHA
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Giriş: 20.11.2021 16:54
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki 10'lu yaşlarda bir çocuk ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, kaza nedeniyle trafikte aksama oldu.
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