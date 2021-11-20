20 Kasım 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esenyurt'ta feci kaza! Bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki 10'lu yaşlarda bir çocuk ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, kaza nedeniyle trafikte aksama oldu.