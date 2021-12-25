Esenyurt’ta fazla para istemeyi adet edinen taksici yine yolcuları ile tartıştı

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu yolcudan fazla para isteyen taksici, demir sopa ile tehditler savurmuştu. Aynı taksici bu seferde taksimetrenin 100 TL tuttuğu yabancı uyruklu yolculardan, 100 dolar istedi. Yolcular paranın fazla olduğunu söyleyince tartışma çıkartan taksici ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir taksici, aracına binen yabancı uyruklu iki yolcuyu istedikleri yere götürerek 100 dolar istedi. Taksimetrenin 100 TL olduğunu söyleyen yolcular, parayı ödemek istemedi. Aracın dışına taşan olayda taksici, uzun süre yolcularla tartıştı. Kameralara yansıyan o anlar ise taksicinin daha önce yaptığı bir olayı hatırlattı.