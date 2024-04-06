Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta evden çıkmadığı iddia edilen kiracı ile ev sahibi arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olduğu olayda ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta, evden çıkmadığı iddia edilen kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olduğu kavgada, 6 kişi yaralanırken o anlar ve telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın en üst katında oturan Ali. S., bir süre önce 3. katta bulanan dairesini Mustafa K.'ye kiraladı.

Ev sahibi Ali S., Mustafa K.'nin evinden çıkmasını istedi. Evden çıkmayan Mustafa K. ile ev sahibi Ali S. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, yakınlarının da dahil olmasıyla birlikte taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırmaya başladı.

Kavgada sopa ve taş isabet eden 6 kişi yaralandı. Olayda kontrolden çıkan öfkeli bir kişi araçlara sopayla vurarak içindeki kıyafetleri yerlere savurdu. Ardından başka bir kişi ise binaya taş ve sopa fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İfade için karakola götürülen taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.