Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini basıp böyle darp etti

İstanbul Esenyurt’ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadını eline aldığı bıçak ile tehdit edip darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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