05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta duvarı delerek bankaya girdi, yangın merdiveninde yakalandı

Esenyurt'ta duvarı delerek bankaya girdi, yangın merdiveninde yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 14:33
Güncelleme:05.07.2023 14:36
ir banka şubesine duvarı delerek giren şüpheli, alarm sesini duyunca yangın merdivenlerinde saklandı. Polisin yangın merdiveninde yakaladığı şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 21 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dışarıya çıkanlar dikkat!
Dışarıya çıkanlar dikkat!
64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri
64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri
Nefesi yetmedi! Öterken...
Nefesi yetmedi! Öterken...
CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı
CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı
Esenyurt’ta duvarı delerek bankaya girdi
Esenyurt'ta duvarı delerek bankaya girdi
İstanbul’da kayboldu! 9 gündür...
İstanbul’da kayboldu! 9 gündür...
İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada
İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada
İstanbul’da pusu kurup kurşunladılar!
İstanbul'da pusu kurup kurşunladılar!
Bayrampaşa’da berbere motoloflu saldırı!
Bayrampaşa'da berbere motoloflu saldırı!
Ekipleri alarma geçiren ihbar!
Ekipleri alarma geçiren ihbar!
Ünlü ekonomiste ne oldu?
Ünlü ekonomiste ne oldu?
İzmir’de arıtma tesisi sorunu
İzmir'de arıtma tesisi sorunu
Daha Fazla Video Göster