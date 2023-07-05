05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Esenyurt'ta duvarı delerek bankaya girdi, yangın merdiveninde yakalandı
ir banka şubesine duvarı delerek giren şüpheli, alarm sesini duyunca yangın merdivenlerinde saklandı. Polisin yangın merdiveninde yakaladığı şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 21 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.