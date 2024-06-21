Esenyurt'ta düşürdüğü tespihi almaya çalışırken mazgala düşerek yaralandı

Esenyurt'ta bir kişi mazgala düşen tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.