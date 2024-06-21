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Esenyurt'ta düşürdüğü tespihi almaya çalışırken mazgala düşerek yaralandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 14:13
Esenyurt'ta bir kişi mazgala düşen tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tespihini almaya çalışırken mazgala düştü
Tespihini almaya çalışırken mazgala düştü
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