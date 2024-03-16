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Esenyurt’ta dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

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Giriş: 16.03.2024 10:35
Güncelleme:16.03.2024 10:35
İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay meydana geldi. Bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerine silahla defalarca ateş etti. Olay sonrası saldırgan kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Dehşeti yaşayan kadının feryadı yürekleri dağlarken, vahşet güvenlik kamerasına yansıdı.
Husumetlisine kurşun yağdırdı
Husumetlisine kurşun yağdırdı
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