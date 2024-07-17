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Esenyurt’ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı

Esenyurt’ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 23:51
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.
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