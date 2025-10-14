14 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Esenyurt’ta çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti
Esenyurt’ta çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.10.2025 09:30
Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Neşe D.'ye seyir halindeki çöp kamyonu çarptı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.
