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Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 01.09.2022 11:11
Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşini satırla tehdit eden C.A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesine başvurulan C.A. hakkında 'Tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.
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