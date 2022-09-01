01 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşini satırla tehdit eden C.A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesine başvurulan C.A. hakkında 'Tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.