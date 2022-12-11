11 Aralık 2022, Pazar
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Esenyurt'ta 'çocuk gelin' ihbarı: Polis ekiplerine saldırdılar
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 15 yaşındaki kızın evlendirildiği ihbarını alan polis ekipleri, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, damat ve yaşı küçük gelin ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.