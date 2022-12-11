11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta 'çocuk gelin' ihbarı: Polis ekiplerine saldırdılar

Esenyurt'ta 'çocuk gelin' ihbarı: Polis ekiplerine saldırdılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2022 18:33
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 15 yaşındaki kızın evlendirildiği ihbarını alan polis ekipleri, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, damat ve yaşı küçük gelin ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.
Esenyurt’ta ’çocuk gelin’ ihbarı: Polislere saldırdılar
Esenyurt'ta 'çocuk gelin' ihbarı: Polislere saldırdılar
Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!
Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!
4 PKK’lı terörist öldürüldü
4 PKK'lı terörist öldürüldü
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi
Asansörde iğrenç taciz! Boğazına bıçak tutup...
Asansörde iğrenç taciz! Boğazına bıçak tutup...
İstanbul için tam fırtına uyarısı
İstanbul için "tam fırtına" uyarısı
Türkan Demir cinayetinde korkunç detay
Türkan Demir cinayetinde korkunç detay
Malatya’nın kadın vatmanı
Malatya’nın kadın vatmanı
Festival coşkusu! 3 ton dağıtılacak
Festival coşkusu! 3 ton dağıtılacak
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
A Haber Polonya’nın tarihi sokaklarında
A Haber Polonya’nın tarihi sokaklarında
Daha Fazla Video Göster