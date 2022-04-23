Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir adam, gündüz vakti caddede belden aşağısı çıplak bir halde dolaşarak yoldaki sürücülere el salladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kimliği belirsiz kişiyi güçlükle gözaltına alırken, görenleri hayrete düşüren olay, etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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