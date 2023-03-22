22 Mart 2023, Çarşamba
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Esenyurt'ta cinayet anı kamerada
Sultaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda S.Ç. isimli zanlı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı başından vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde elinde silahı ile arkadan yaklaşan S.Ç. şahsa tek el ateş ederek başından vuruyor.