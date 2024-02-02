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Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İHA
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Giriş: 02.02.2024 22:28
Esenyurt’ta 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü. Öte yandan dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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