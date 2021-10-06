06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta çıkan yangına şarja takılan cep telefonu sebep olmuş

Esenyurt'ta çıkan yangına şarja takılan cep telefonu sebep olmuş

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2021 17:04
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı katında şarja takılan cep telefonunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle çatı katındaki ev alevlere teslim olurken, dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Esenyurt Kıraç'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan kadın telefonu şarja taktı. Bir süre sonra bataryanın fazla ısınmasıyla telefon patladı ve evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, kadın yangını söndürmeye çalıştı ama çabası yeterli olmayınca kadın oğlunu da alarak can havliyle dışarı kaçtı. Çatı katını alevler sararken, binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Paniğe de neden olan yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ile oğlu ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kadının dayısı Mustafa Gökmen, "Evde otururlarken telefonu şarja takmışlar, bir anda patlama olmuş. Yangını söndürmeye çalışmışlar ama yangın kontrolden çıkmış. Ardından yeğenim ve oğlu kendilerini dışarıya atmışlar. Onlar sadece dumandan etkilendiler" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cep telefonu patladı, çatı katı ev cayır cayır yandı
Cep telefonu patladı, çatı katı ev cayır cayır yandı
Mali’ye ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı
Mali'ye ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı
Zorlu mücadele! Tonlarca ağırlıktaki...
Zorlu mücadele! Tonlarca ağırlıktaki...
Asansördeki son görüntüleri ortaya çıktı
Asansördeki son görüntüleri ortaya çıktı
Çöp atarken dikkat!
Çöp atarken dikkat!
Erzurum’da Palandöken beyaza büründü
Erzurum'da Palandöken beyaza büründü
Tartışma ve düşme anı kameraya yansıdı
Tartışma ve düşme anı kameraya yansıdı
Esenyurt’ta yangın
Esenyurt'ta yangın
Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı
Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı
Ulaş Gölü’nde toplu balık ölümleri görenleri endişelendiriyor
Ulaş Gölü’nde toplu balık ölümleri görenleri endişelendiriyor
Serdar Ortaç öldü mü? İlk açıklama geldi
Serdar Ortaç öldü mü? İlk açıklama geldi
Marmara’da lüfer bolluğu yaşanıyor
Marmara’da lüfer bolluğu yaşanıyor
Daha Fazla Video Göster