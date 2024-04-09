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Esenyurt’ta çıkan silahlı kavgada can pazarı yaşandı: 2 kişinin yaralandığı anlar kamerasında

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Giriş: 09.04.2024 16:37
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri diğerlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Arkadaşları yaralılara tampon yaparak hayatta tutmaya çalışırken, hastaneye kaldırılırken 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Esenyurt’ta çıkan silahlı kavgada can pazarı kamerada
Esenyurt’ta çıkan silahlı kavgada can pazarı kamerada
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