Esenyurt’ta çıkan silahlı kavgada can pazarı yaşandı: 2 kişinin yaralandığı anlar kamerasında

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri diğerlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Arkadaşları yaralılara tampon yaparak hayatta tutmaya çalışırken, hastaneye kaldırılırken 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.