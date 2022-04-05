05 Nisan 2022, Salı
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Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocuklar gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu. Arabaları ellerinden alınan çocuklar ağladı.