07 Şubat 2024, Çarşamba
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Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşlayan adam kamerada
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen Esra E. ailesinin yanında kaldığı esnada evin önüne gelen eşi evi taşlamaya başladı. Camları kırıp, hakaretler savuran şahıs, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Esra E. ve ailesi büyük panik yaşarken, evin camlarında hasar meydana geldi.