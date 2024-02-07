07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşlayan adam kamerada

Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşlayan adam kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2024 16:11
Güncelleme:07.02.2024 16:16
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen Esra E. ailesinin yanında kaldığı esnada evin önüne gelen eşi evi taşlamaya başladı. Camları kırıp, hakaretler savuran şahıs, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Esra E. ve ailesi büyük panik yaşarken, evin camlarında hasar meydana geldi.
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini taşladı
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini taşladı
Çığ düşme anı kamerada
Çığ düşme anı kamerada
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon
Eve dönüş yolculuğu başlıyor!
Eve dönüş yolculuğu başlıyor!
Annesinin ölüm haberini veren doktoru yumrukladı
Annesinin ölüm haberini veren doktoru yumrukladı
Hollandalı kahraman A Haber’de:
Hollandalı kahraman A Haber’de:
Gören telefona sarıldı
Gören telefona sarıldı
Trabzon’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Trabzon'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kendini eve kilitleyen adama operasyon
Kendini eve kilitleyen adama operasyon
Esenyurt’ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Sakarya’da işlettiği bungalovdaki yangında öldü
Sakarya'da işlettiği bungalovdaki yangında öldü
Nerelerde çığ tehlikesi var?
Nerelerde çığ tehlikesi var?
Daha Fazla Video Göster