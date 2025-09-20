Esenyurt’ta bir poligonda hayatına son vermek isterken araya giren eğitmenini de vurdu

Esenyurt’ta bir poligonda hayatına son vermek isteyen şahıs, kendine nişan aldığı anda poligon eğitmeninin araya girdi. Şahıs hem kendini hem de eğitmeni vurdu. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

