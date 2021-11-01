01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt’ta bir grup kız tartıştıkları arkadaşına saldırdı

Esenyurt’ta bir grup kız tartıştıkları arkadaşına saldırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 11:30
Esenyurt’ta bir grup genç kız, tartıştıkları kıza parkta tekme tokat saldırırdı. Kavga anını ise, olayı izleyen arkadaşlarına kaydettirip videoyu sosyal medyada yayınladı. Bir süre sonra dayak yiyen kız videoların yayılmasına sinirlenerek, intikam almak için gurupta bulunan başka bir kıza saldırarak görüntüleri paylaştı. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç kız, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir kız ile tartıştı. İlerleyen süreçte kavgaya dönüşen olayda kız grubu, parka çağırdıkları arkadaşlarına saldırdı. O sırada olayı izleyen arkadaşlarına kavgayı kaydettiren kızlar, videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bir süre sonra videonun yayılmasına sinirlenen genç kız, intikam almak için gruptaki bir kıza saldırdı. İkili arasında dakikalarca süren kavga anları ise bir önceki olayda olduğu gibi kavgayı izleyenler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Parkta yaşanan kavga sırasında ise kızdan düşen cep telefonunu çaktırmadan cebine koyan bir çocuk ise kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
Beykoz’da deniz çekildi
Beykoz’da deniz çekildi
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Şişli’de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Şişli'de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Eve kurşun yağdırıp kaçtı... O anlar kamerada
Eve kurşun yağdırıp kaçtı... O anlar kamerada
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
Daha Fazla Video Göster