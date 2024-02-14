14 Şubat 2024, Çarşamba
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Esenyurt'ta bir garip olay! Polisten kaçan şahıs dere yatağına atladı: Saatlerce mahsur kaldı
Esenyurt'ta ilginç bir yaşandı. İddiaya göre, ikamet süresi dolan yabancı uyruklu bir şahıs polisten kaçarken dereye atladı. Saatlerce derede mahsur kalan şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.