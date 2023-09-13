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Esenyurt'ta başörtülülere saldırı iddiasında yeni gelişme

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Giriş: 13.09.2023 19:46
Güncelleme:13.09.2023 19:47
İstanbul Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırdığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının akli dengesi yerinde olmadığı belirlendi.

Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, "Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık" dedi.

GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğini belirledi.

Şüpheli kadın gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL
Olayı gerçekleştiren S.J. isimli kadının akli dengesi yerinde olmadığı belirlendi.

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