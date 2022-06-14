14 Haziran 2022, Salı
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Esenyurt'ta annesini bıçakladı!
Esenyurt'ta Esra G., tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan kız, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı annenin olay sonrası yaşadıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.