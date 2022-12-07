07 Aralık 2022, Çarşamba
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Esenyurt’ta akıllara durgunluk getiren olay: Özel tıp merkezindeki bir doktor hastayı hastasını morfin bağımlısı haline getirip 700 bin lirasını aldı
İstanbul Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinde görev alan bir doktor, iddiaya göre böbrek ağrısı rahatsızlığıyla tedavi olmaya gelen hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. Hastaya evinde, tıp merkezinin otoparkında morfin veren doktor, hemen hemen 700 bin lirasını aldı. Bağımlı duruma gelen ve sözde tedaviyi karşılayabilmek için borç batağına giren talihsiz hasta, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.