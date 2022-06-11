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Esenyurt'ta akıl sınırlarını hiçe sayan olay! Hafızası geri gelsin diye silahlı saldırıya uğradı

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Giriş: 11.06.2022 10:31
Esenyurt'ta, geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun "Şok geçirmesi lazım" demesi üzerine, akrabaları kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis işlem başlattı.
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