11 Haziran 2022, Cumartesi
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Esenyurt'ta akıl sınırlarını hiçe sayan olay! Hafızası geri gelsin diye silahlı saldırıya uğradı
Esenyurt'ta, geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun "Şok geçirmesi lazım" demesi üzerine, akrabaları kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis işlem başlattı.