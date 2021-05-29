Esenyurt'ta akan mavi su isyan ettirdi! Sokak köpekleri tek tek ölüyor

CHP'li Esenyurt Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ihmali yüzünden, bölge halkı ve hayvanlar tehdit altında. İlçede bulunan atölyelerden bırakıldığı belirtilen mavi renkteki atık su, boruların patlamasıyla sokağa aktı. Vatandaşlar akan sudan içen köpeklerin öldüğünü söyledi. Bu durumdan şikayetçi olan bölge halkı, belediye ve İSKİ ekiplerinin kayıtsız kalmasına isyan etti. İş yeri sahibi bir vatandaş "İSKİ'ye, Esenyurt Belediyesi'ne müracaatlarda bulunuyoruz. Defalarca geliniyor, rapor tutuluyor ve gidiliyor. O zamandan bu zamana bir şey değişmedi" dedi.