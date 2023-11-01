01 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esenyurt’ta 90 farklı noktada gerçekleşen asayiş uygulamasında binden fazla polis ekibi görev aldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Esenyurt’un 90 farklı noktasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Binden fazla polisin katıldığı uygulamada, şüpheli araçlar, şahıslar ve trafik kurallarına uymayan motosiklet, araç sürücüleri üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamada direksiyonda telefonla konuşurken yakalanan Kazım Gürsoy, “ Herhalde televizyonda çıktık. Biraz ani gelişti. Şuradan çıktım yapabilecek bir şey yok devletimiz sağ olsun” dedi.