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Esenyurt’ta 90 farklı noktada gerçekleşen asayiş uygulamasında binden fazla polis ekibi görev aldı

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Giriş: 01.11.2023 16:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Esenyurt’un 90 farklı noktasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Binden fazla polisin katıldığı uygulamada, şüpheli araçlar, şahıslar ve trafik kurallarına uymayan motosiklet, araç sürücüleri üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamada direksiyonda telefonla konuşurken yakalanan Kazım Gürsoy, “ Herhalde televizyonda çıktık. Biraz ani gelişti. Şuradan çıktım yapabilecek bir şey yok devletimiz sağ olsun” dedi.
Esenyurt’ta 90 farklı noktada asayiş uygulaması
Esenyurt’ta 90 farklı noktada asayiş uygulaması
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