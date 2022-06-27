27 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esenyurt’ta 25 yaşındaki Leyla’nın feci ölümü! Görgü tanıklarının ifadeleri şoke etti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 2 gün içinde, 2 kadın balkon ve camdan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak görülen 2 hadiseye ilişkin emniyet güçleri harekete geçti. 25 yaşındaki Leyla Aksu'nun ölüm anı saniye saniye kaydedildi. Görgü tanıkları da böyle anlattı.