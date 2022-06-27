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Esenyurt’ta 25 yaşındaki Leyla’nın feci ölümü! Görgü tanıklarının ifadeleri şoke etti

İHA
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Giriş: 27.06.2022 15:52
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 2 gün içinde, 2 kadın balkon ve camdan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak görülen 2 hadiseye ilişkin emniyet güçleri harekete geçti. 25 yaşındaki Leyla Aksu'nun ölüm anı saniye saniye kaydedildi. Görgü tanıkları da böyle anlattı.
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