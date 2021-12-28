Esenyurt’ta 16 yaşındaki kız 3. kattaki balkondan böyle düştü

Esenyurt’ta, 3 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı. Düşme anları kameralara yansıdı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nefes alma problemi yaşayan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Rama Cebi, hava almak için balkona çıktı. Cebi, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Cebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.