Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle böyle yere savruldu

Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalleli kazaların olduğu caddeye kasis yapılmasını istiyor.

Kaza, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İzbero bakkala gitmek için çalıştığı iş yerinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen İzbero'ya, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kafasını otomobilin camına vuran çocuk, çarpmanın etkisi ile yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.