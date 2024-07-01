01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Esenyurt'ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar
Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli çetenin 10 milyon haraç istediği iddia edilen iş yeri tekrar kurşunlandı. Esenyurt'ta son bir haftada 10 işletmenin kurşunlanıp ardından haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.