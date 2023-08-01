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Esenli üzümü lezzetiyle damak çatlatıyor!

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 16:49
Mersin bağlarında yetişen Esenli üzümü, lezzetiyle ilgi görüyor. Meşhur üzümün yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Meşhur Esenli üzümü dalındayken satılıyor. En iyi üreticiler ödüllendiriliyor.
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