Esenler’de yurt görevlisi şiddeti kamerada! Gözaltına alındı

İstanbul'da bir öğrenci yurdunda yaşananlar tüyleri adeta diken diken etti. Esenler'de özel yurtta bir görevlinin, öğrencilere şiddet uyguladı. Görevlinin öğrencileri tokatladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yurt görevlisi gözaltına alındı.

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