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Esenler’de yurt görevlisi şiddeti kamerada! Gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 09:03
İstanbul'da bir öğrenci yurdunda yaşananlar tüyleri adeta diken diken etti. Esenler'de özel yurtta bir görevlinin, öğrencilere şiddet uyguladı. Görevlinin öğrencileri tokatladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yurt görevlisi gözaltına alındı.
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