21 Mayıs 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Esenler'de uyuşturucu operasyonu! Anne oğlunu korumak için kendini siper etti
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın banyosunda havalandırma boşluğuna atılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler eve girdikleri sırada şüphelinin annesi oğlunu korumak için kendini siper etti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.