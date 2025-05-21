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Esenler’de uyuşturucu operasyonu! Anne oğlunu korumak için kendini siper etti

Esenler'de uyuşturucu operasyonu! Anne oğlunu korumak için kendini siper etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 21.05.2025 08:31
Güncelleme:21.05.2025 08:31
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın banyosunda havalandırma boşluğuna atılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler eve girdikleri sırada şüphelinin annesi oğlunu korumak için kendini siper etti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
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Esenler’de uyuşturucu operasyonu! Anne oğlunu korumak için kendini siper etti
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