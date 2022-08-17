17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenler'de mahalleli ve polisi alarma geçiren ilginç görüntü

Esenler'de mahalleli ve polisi alarma geçiren ilginç görüntü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2022 11:13
İstanbul'un Esenler ilçesinde mahalleliyi şoke eden bir olay yaşandı. Bir kadın, kocasını inşaat alanındaki toprağa gömüp ellerini açarak dua etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olayın aslı ise pes dedirtti.
3 milyonluk sıfır lüks cip hatalı çıktı
3 milyonluk sıfır lüks cip hatalı çıktı
Polisi alarma geçiren ilginç görüntü
Polisi alarma geçiren ilginç görüntü
Bir askerimiz daha şehit oldu
Bir askerimiz daha şehit oldu
Haliç Köprüsü’nde yol verme kavgası kamerada
Haliç Köprüsü’nde yol verme kavgası kamerada
Başkent’te korku dolu anlar
Başkent'te korku dolu anlar
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Sağanak yağış geri dönüyor
Sağanak yağış geri dönüyor
Atama tercihleri ne zaman?
Atama tercihleri ne zaman?
Esnafın personel sıkıntısı büyüdü
Esnafın personel sıkıntısı büyüdü
Taşoluk metro projesi rafta tozlanıyor!
Taşoluk metro projesi rafta tozlanıyor!
Salgının nedeni çeşme suyu mu?
Salgının nedeni çeşme suyu mu?
Arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü
Arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü
Daha Fazla Video Göster