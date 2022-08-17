17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Esenler'de mahalleli ve polisi alarma geçiren ilginç görüntü
İstanbul'un Esenler ilçesinde mahalleliyi şoke eden bir olay yaşandı. Bir kadın, kocasını inşaat alanındaki toprağa gömüp ellerini açarak dua etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olayın aslı ise pes dedirtti.