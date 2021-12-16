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Esenler'de korkutan yangın... Alevler içinde kalan 5 kişi son anda kurtarıldı

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Giriş: 16.12.2021 12:40
Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan dairedeki 5 kişi son anda teras katına çıktı. Terastaki 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı.

Esenler'de 6 katlı bir binada yangın çıktı. Daireyi alevler sararken binadakiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yangın, Esenler Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde 6 katlı bir binanın apartmanın 5'inci katında çıktı. Alevlerin bir anda yükselmesiyle üst katta yaşayan 5 kişi çatıya kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki 5 kişiyi kurtarırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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