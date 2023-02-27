27 Şubat 2023, Pazartesi
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Esenler'de komşular arasında gürültü tartışması kanlı bitti o anlar kamerada
Esenler'de apartmandaki üst ile alt komşu arasında çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.