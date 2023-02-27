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Esenler'de komşular arasında gürültü tartışması kanlı bitti o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 27.02.2023 11:05
Esenler'de apartmandaki üst ile alt komşu arasında çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
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