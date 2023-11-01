Esenler’de kendisini polis sanarak uygulama yapan alkollü şahıs kamerada!

Olay, Çinçindere Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, cadde ortasında yolu keserek polis uygulaması yapmaya kalkıştı. Cadde üzerinden gelen araçları ara sokaklara doğru yönlendiren şahıs, dakikalarca bu şekilde hareket etti.