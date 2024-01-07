Esenler'de iş yerine kurşun yağdırdılar; o anları kaydederek sosyal medyada paylaştılar

Esenler'de bir iş yerine 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyenler o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından inceleme yapan polis, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.