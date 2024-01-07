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Esenler'de iş yerine kurşun yağdırdılar; o anları kaydederek sosyal medyada paylaştılar

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Giriş: 07.01.2024 14:38
Esenler'de bir iş yerine 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyenler o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından inceleme yapan polis, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.
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