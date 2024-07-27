27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Esenler'de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Esenler'de 22 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin olaya müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.