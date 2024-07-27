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Esenler'de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Esenler'de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 27.07.2024 16:50
Esenler'de 22 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin olaya müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
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