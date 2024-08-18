Esenler’de feci kaza: 1 ölü

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Esenler ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için yol kenarına aracını park ettikten sonra bagajdaki malzemeleri almak için aracın arkasına geçen Nuri Duman (43) isimli kişiye başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre savrulurken, şahıs ise olay yerinde hayatını kaybetti. Duman'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.