14 Şubat 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Esenler'de çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı; hırsızı arkadaşları kurtardı
Esenler'de eczaneye giren hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklerken, kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşları kurtardı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.