Esenler'de çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı; hırsızı arkadaşları kurtardı

Esenler'de eczaneye giren hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklerken, kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşları kurtardı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.