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Esenlerde bir binada deprem tehlikesi! Kolonlardan ses geldi bina tahliye edildi

Esenlerde bir binada deprem tehlikesi! Kolonlardan ses geldi bina tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 01:25
Esenler Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.
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Esenlerde bir binada deprem tehlikesi! Kolonlardan ses geldi bina tahliye edildi
Kolonlardan ses geldi bina tahliye edildi
Kolonlardan ses geldi bina tahliye edildi
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