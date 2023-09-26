Esenler’de apartmanın dış cephesi çöktü

Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Bu sırada mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Çökme anı kameralara da yansırken ölen yada yaralanan olmadı.