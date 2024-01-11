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Erzurum’un üçüz atletleri! Başarıdan başarıya koşuyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:37
Erzurum'da yaşayan tek yumurta üçüzleri atletizmde başarıdan başarıya koşuyor. Birçok yarışmada sayısız madalya kazanan üçüz kardeşlerin hedefi milli sporcu olmak.
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Erzurum’un üçüz atletleri!
Erzurum’un üçüz atletleri!
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