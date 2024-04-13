Erzurum’un kendine özgü kahvaltısı! Sakın yemeden dönmeyin

Türkiye’nin güzide şehirleri içerisinde yer alan lezzetli yemekleri ile adını duyuran Erzurum’un kendine özgü kahvaltı kültürü var. A Haber muhabiri Yüksel Akalan vatandaşların mutlaka tatması gereken o lezzetleri canlı yayında anlattı.

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