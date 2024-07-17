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Erzurumlu Aşur usta ağaca hayat veriyor! Asırlık ağaçları sanata dönüştürüyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 17.07.2024 12:34
Aşur Taş, Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşıyor. 10 yıl önce ahşap oyma sanatı ile tanışan Taş'ın hayatı değişti. O artık asırlık ağaçları oyarak eserlerini yapıyor vesanatın unutulmaması için yoğun çaba harcıyor. İşte Aşur ustanın hikayesi…
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Erzurumlu Aşur usta ağaca hayat veriyor!
Erzurumlu Aşur usta ağaca hayat veriyor!
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