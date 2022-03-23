Erzurum’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Onlarca araç yerinden kıpırdayamıyor

Yoğun kar yağışı ile tipinin etkili olduğu Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 5 araç birbirine girdi. Kazada iki şahıs hafif şekilde yaralanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar olay yerinden itfaiye ile emniyet araçlarıyla tahliye edildi.

Zincirleme kaza, Erzurum-Pasinler karayolunda gerçekleşti. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede gerçekleşen zincirleme kaza sonucunda 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza ardından araçlarda bulunan yolcular itfaiye ve emniyet araçlarıyla kaza yerinden tahliye edildi.

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Tipide göz gözü görmezken, Erzurum'a giriş yaptığı sırada yol kenarına uçan araçtaki İranlı turistleri de itfaiye ekipleri kurtardı.

DONMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Araç içerisinde bulunan hastalar ise polisin yoğun çabasıyla donmaktan kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafikte oluşan yoğunluk giderilmeye çalışılıyor.