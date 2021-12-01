01 Aralık 2021, Çarşamba
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Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da Sabah aniden bastıran kar tüm şehri beyaz örtüyle kaplarken araç trafiği güçlükle yapılabildi. Yoğun kar yağışı etkisini devam ettirirken Meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan canlı yayında aktardı.