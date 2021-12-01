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Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2021 11:05
Güncelleme:01.12.2021 11:07
Erzurum'da Sabah aniden bastıran kar tüm şehri beyaz örtüyle kaplarken araç trafiği güçlükle yapılabildi. Yoğun kar yağışı etkisini devam ettirirken Meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan canlı yayında aktardı.
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